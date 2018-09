Kim Kardashian à 18 ans : Photo souvenir avec son défunt père

Le 30 septembre n'est plus une date comme les autres pour Kim Kardashian depuis 2003. C'est cette année-là que son père Robert Kardashian s'est éteint, emporté par un cancer de l'oesophage à l'âge de 59 ans. Avocat renommé – il a notamment défendu O.J. Simpson –, l'homme a laissé derrière lui une famille composée de quatre enfants, trois filles, Kourtney, Kim et Khloé et un garçon, Robert.

Très proche de son papa, Kim Kardashian aime se remémorer les bons instants passés à ses côtés. À quelques semaines du 15e anniversaire de sa mort, la starlette américaine de 37 ans se laisse déjà envahir par l'émotion.

Le 4 septembre 2018, la femme de Kanye West n'a pas seulement fait la promotion de sa gamme de maquillage ou exposé ses deux plus jeunes enfants Saint (2 ans et demi) et Chicago (née par mère porteuse en janvier dernier) dans ses stories Instagram, elle a également partagé une vieille photo de famille. Kim Kardashian apparaît attablée avec son papa. Vêtu d'une chemise jaune à carreaux, Robert Kardashian affiche un franc sourire. La photo est simplement légendée "1998" par Kim K. Elle avait alors 18 ans et a bien changé depuis !