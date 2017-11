Kim Kardashian : Accusée de se foncer la peau, elle réagit

Des nombreuses critiques dont font l'objet les Kardashian, celles les accusant d'appropriation culturelle de la communauté afro-américaine sont les plus insistantes. Kim en a été la cible directe cet été, suite à la publication de photos pour sa marque de maquillage.

Se fonce-t-elle volontairement la peau ? L'intéressée a répondu à la polémique...

C'est dans un épisode de l'émission L'Incroyable Famille Kardashian, diffusé ce dimanche 12 novembre 2017, que les millions d'admirateurs de Kim ont découvert sa réaction. Discutant avec son assistante, la superstar de 37 ans lui a confié : "Oh mon Dieu, je regarde les photos de la campagne [publicitaire de KKW BEAUTY] et les internautes disent que je fais du blackface (sic)". Le blackface, une pratique remontant à l'époque des lois Jim Crow et de la ségrégation aux États-Unis, est le maquillage de comédiens blancs interprétant des personnages noirs sur scène, renforçant les stéréotypes de la communauté afro-américaine.

"J'étais vraiment bronzée. Je souhaitais montrer le contour. Les photos ont fini par me montrer un peu plus foncée que je l'étais", poursuit Kim.