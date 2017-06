Kim Kardashian : Se fonce-t-elle la peau volontairement ? Elle répond

Certains n'ont pas hésité à utiliser le terme blackface, né à l'époque des minstrels, ces blancs maquillés en noir pour des spectacles moquant et caricaturant la communauté noire au XIXe siècle.

D'autres y ont vu une nouvelle preuve que les femmes de la famille Kardashian s'inspirent fortement des femmes de la communauté noire, à qui elles doivent leur célébrité.

Kim se serait-elle volontairement foncé l'épiderme ? La bombe répond elle-même, dans une interview accordée au prestigieux New York Times.

"Je ne souhaite évidemment blesser personne. J'ai sollicité un photographe génial [Ben Assett] et une équipe de personnes. J'étais vraiment bronzée quand nous avons shooté les images, et c'est peut-être dû au fait qu'il n'y avait pas de contraste. Mais je les ai montrées à de nombreuses personnes, dont beaucoup dans l'industrie [de la beauté]. Personne ne nous a fait de remarque. Personne n'a mentionné ce problème", explique l'épouse de Kanye West et maman de North et Saint West (4 ans et 18 mois) au New York Times.

KKW BEAUTY commence sa conquête du marché cosmétique ce mercredi 21 juin, avec la sortie d'un kit composé d'un crayon contour, d'un crayon illuminateur et d'une brosse-éponge, vendu à 48 dollars sur KKWBEAUTY.com.

Des professionnels annoncent que les quantités du kit seront vendues en moins de cinq minutes et rapporteront à Kim Kardashian la somme de 14,4 millions de dollars, soit près de 13 millions d'euros.