Kim Kardashian : Baby shower fleurie pour l'arrivée imminente de son 3e bébé

Dans quelques petites semaines, North (4 ans) et Saint (2 ans le 5 décembre) accueilleront une petite soeur au sein de leur foyer. En attendant l'arrivée de ce bébé qui naîtra grâce à une mère porteuse, Kim Kardashian a organisé une grande baby shower à son domicile de Bel-Air (celui-là même qu'elle et Kanye West viennent de vendre pour la modique somme de 17,8 millions de dollars).

Alors qu'ils emménageront très bientôt dans leur propriété de Hidden Hills, la star de télé-réalité a donc décidé d'organiser une ultime fête décorée de rose, clin d'oeil évident au sexe de leur troisième enfant. Samedi 11 novembre 2017, les invités étaient attendus en nombre pour savourer un goûter et prendre le thé au milieu de cerisiers. Si Kourtney et Kendall ont évité de poster des photos sur les réseaux sociaux, quelques images ont été dévoilées par Kylie (future maman très discrète) et Khloé, qui s'est affichée dans une robe lavande qui camouflait son baby bump.