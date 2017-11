Kim Kardashian et Kanye West décrochent un jackpot à 17,8 millions de dollars !

Kim Kardashian et Kanye West peuvent souffler : après avoir entrepris de longs travaux de rénovation dans l'une de leurs demeures, la star de télé-réalité et le rappeur ont officiellement trouvé un acquéreur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une grosse transaction.

Selon TMZ, la bimbo de 37 ans et le chanteur de 40 ans ont vendu leur luxueuse propriété de Bel Air à la philanthrope ukrainienne Marina Acton, qui a déboursé la modique somme de 17,8 millions de dollars pour en devenir la nouvelle propriétaire. En comparaison, les parents de North (4 ans) et Saint (bientôt 2 ans) avaient acquis cette maison en 2013 pour 9 millions de dollars. C'est donc une jolie plus-value que s'offrent les deux stars américaines. Un record puisqu'il s'agit désormais de la plus grosse transaction immobilière ayant eu lieu dans ce quartier huppé de Los Angeles.

La surface donne le tournis puisqu'elle est estimée à environ 930 mètres carrés. Moderne, la maison est composée de cinq chambres, de sept salles de bain et d'un immense jardin agrémenté d'une piscine. Mais ce n'est rien en comparaison de la nouvelle propriété où le couple s'apprête enfin à emménager après des années de travaux...

En 2014, Kim K et Kanye avaient effectivement acquis un immense bien situé cette fois à Hidden Hills. Le couple avait dépensé 20 millions de dollars pour s'offrir cette maison construite sur un terrain de 3,5 ha et composée de huit chambres, dix salles de bain, une maison d'invités, deux piscines, un spa et un vignoble. Très pointilleux, le couple y a également fait construire les nouveaux studios d'enregistrement du rappeur, mais aussi une grande salle de cinéma. Après des mois de travaux interminables, elle est donc enfin habitable. Juste à temps pour l'arrivée imminente du troisième bébé de la famille...