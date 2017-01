Kim Kardashian et Kanye West : Leur luxueuse villa, un chantier interminable...

La situation ne s'arrange guère pour Kim Kardashian et son mari Kanye West. Le couple est dans la tourmente, trois mois après le braquage de la socialite et la crise de nerfs du rappeur, qui les a conduits tout droit chez un psychothérapeute pour tenter de sauver leur mariage. Alors qu'on dit l'interprète de Flashing Light prêt à tout pour se racheter auprès de sa belle – y compris participer davantage à son émission de télé-réalité –, le couple joue de malchance.

D'après les informations du site TMZ, les travaux de rénovation de leur maison d'Hidden Hills piétinent ! Les parents de North et Saint West (3 ans et 1 an) se sont portés acquéreurs d'une propriété splendide dans le quartier du Prince de Bel Air, pour la coquette somme de 20 millions de dollars, au mois d'août 2014. Une somptueuse villa avec piscine, qu'ils ont rachetée à Lisa Marie Presley, et dans laquelle ils n'ont encore jamais pu résider puisque les travaux n'en finissent plus de s'éterniser !

D'après le site américain, les travaux ont été retardés par les pluies diluviennes qui se sont abattues en Californie et les nouvelles demandes extravagantes du rappeur de 39 ans, qui souhaite améliorer davantage encore la chambre de maître. Le site RadarOnline ajoute que la star de l'Incroyable Famille Kardashian a fini par jeter l'éponge et ne se soucie même plus du chantier qui obnubile son mari. "C'est quasiment devenu sa maison à lui, elle fait mine de n'en avoir rien à faire pour retarder leur emménagement", balance un informateur.

Pourtant, en témoignent des photos publiées sur le site du Daily Mail, un camion de déménagement de la société Dino's Moving & Storage a été surpris en train de faire des allers-retours entre leur villa et celle de Bel Air, qu'ils ont achetée il y a sept ans au prix de 9 millions de dollars (auquel il faut ajouter les 2 millions supplémentaires de la rénovation). Le couple serait-il enfin sur le point de déménager ? Affaire à suivre.

Coline Chavaroche