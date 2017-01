Kim Kardashian et Kanye West dans la tourmente : "Elle garde bon espoir..."

Kim Kardashian et son mari Kanye West ont connu des jours meilleurs. Depuis quelques mois, le couple marié depuis 3 ans traverse une mauvaise passe. En octobre dernier, la star de l'Incroyable Famille Kardashian a été victime d'une violente agression à main armée, au cours de laquelle elle a fini ligotée après s'être fait dérober pour près de 10 millions d'euros de bijoux. Quelques semaines plus tard, c'est le rappeur de 39 ans qui a fait une crise de nerfs qui l'a conduit tout droit à l'hôpital psychiatrique.

Après des fêtes de fin d'année mouvementée, les choses commencent doucement à rentrer dans l'ordre. Les parents de North et Saint West (3 ans et 1 an) ont récemment été photographiés ensemble, mais le moral ne semblait pas franchement au beau fixe. Le visage fermé et impassible, Kim et Kanye ont rejoint Kourtney Kardashian pour déjeuner au restaurant Hugo à Agoura Hills, dans le cadre du tournage de leur émission de télé-réalité. Histoire de sauver les apparences ?

"Kim et Kanye avaient l'air d'aller bien mais ils n'ont témoigné d'aucune affection l'un envers l'autre. Ils sont arrivés chacun de leur côté au restaurant", a confié un témoin de la scène au magazine People. Pourtant, la socialite de 36 ans avait toutes les raisons de se réjouir de retrouver son mari, après avoir passé plusieurs jours à l'étranger. Pour son premier voyage professionnel depuis le braquage, elle est parti à Dubaï pour une masterclass avec le maquilleur Mario Dedivanovic avant un passage à New York pour le tournage d'une scène du film Ocean's Eight avec Kendall Jenner.

"Kim a passé un très bon moment à Dubaï ainsi qu'à New York. En revanche, ses enfants lui ont beaucoup manqué et elle était contente d'être de retour à Los Angeles. Elle passe aussi du temps avec Kanye, pour l'instant ils n'ont pas l'air d'avoir changé de programme. Les choses n'ont pas l'air d'aller très bien mais ils semblent décidés à travailler pour que cela change. Kanye s'est fait très discret, ce qui fait plaisir à Kim. Sa vie étant nettement moins chaotique, elle se montre plus conciliante et patiente envers Kanye. Elle a bon espoir concernant leur avenir ensemble", conclu le tabloïd américain.

Coline Chavaroche