Kim Kardashian évoque le terrible jour où elle a cru faire une fausse couche

Cette année, le clan Kardashian-Jenner célèbre les 10 ans de son émission de télé-réalité, L'Incroyable Famille Kardashian. À cette occasion, une émission spéciale animée par Ryan Seacrest a été diffusée dimanche 24 septembre aux États-Unis sur la chaîne E! Entertainment.

Réunies face au public pour un talk show unique, Kourtney, Kim et Khloé Kardashian, entourées de Kendall, Kylie et Kris Jenner ont évoqué leurs plus beaux souvenirs de tournage mais également les moments les plus éprouvants. Si Khloé cite l'hospitalisation de son ex-mari Lamar Odom comme l'un des épisodes les plus douloureux de sa vie, Kim a révélé pour la première fois qu'elle avait cru faire une fausse couche en octobre 2012, peu de temps après être tombée enceinte de North (4 ans).

Lors d'une visite chez le médecin, l'épouse de Kanye West avait alors été informée que le coeur de son bébé ne battait plus. "J'ai eu tellement peur, je souffrais tellement. J'ai cru avoir fait une fausse couche, j'en étais même certaine. Je ne savais pas ce qu'il se passait. J'ai voyagé jusqu'à chez moi pour Thanksgiving et le docteur m'a dit : 'Il n'y a pas de battement au coeur, vous avez fait une fausse couche. Prenons le temps. Revenez après votre dîner de Thanksgiving.' Puis je suis revenue un matin et il m'a dit : 'Il y a un battement, vous n'avez pas fait de fausse couche !', et je me suis dit que c'était un signe. C'était un Thanksgiving plein d'émotion et Kourtney était la seule à le savoir. Elle et Kanye, parce que nous étions à Miami à l'époque", a-t-elle confié.

Je suis follement tombée amoureuse de Kanye

Dans une seconde séquence, celle qui est aussi maman de Saint (1 an et demi) et qui accueillera un troisième bébé en janvier 2018 grâce à une mère porteuse a également évoqué les prémices de son histoire d'amour avec le père de ses enfants. Avant de devenir amants, Kim Kardashian et Kanye West étaient amis de longue date (ils se connaissaient depuis le début des années 2000). C'est peu de temps avant son mariage avec Kris Humphries, célébré en août 2011, que la star de télé-réalité s'est rapprochée du rappeur. L'union avait duré soixante-douze jours.

"Après ma rupture, je déprimais un peu et Kanye m'a proposé : 'Viens à Paris pour assister à mon défilé de mode.' Il a dit en plaisantant qu'il avait monté tout ce défilé juste pour me proposer un rencard. J'y suis allée et je suis restée avec lui et c'est là que nous avons commencé à sortir ensemble. Je vous jure qu'à partir du moment où j'ai atterri et que j'étais là-bas, je suis tombée follement amoureuse de lui. Je me suis dit : 'Oh mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas fait ça plus tôt ? C'est à ça que ressemble la vraie vie et à ça que ressemble l'amour, les moments agréables, le vrai soutien'", a-t-elle conclu.