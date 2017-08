Les Kardashian : Dix ans de télé-réalité, Kim et ses soeurs se confient

Le 1er octobre prochain, les Kardashian fêteront le dixième anniversaire de leur émission de télé-réalité, Keeping Up with the Kardashians (L'incroyable famille Kardashian en français) ! La célèbre famille lance les festivités dans les pages du prestigieux Hollywood Reporter. Elle retrace, pour le magazine, les moments forts de cette décennie de folie...

The Hollywood Reporter vient de dévoiler la couverture de son nouveau numéro. Kris Jenner et ses filles Kourtney, Kim, Khloé Kardashian, Kendall et Kylie Jenner y figurent. L'hebdomadaire leur a dédié un article intitulé "La décennie Kardashian : comment une sextape s'est transformée en une marque d'un milliard de dollars", une référence à la publication d'une vidéo d'ébats intimes de Kim Kardashian et son ex-petit ami, le chanteur Ray J (février 2007), point de départ de la folle ascension de la bombe d'aujourd'hui 36 ans et de sa famille.

En interview, Kris Jenner et ses filles reviennent notamment sur le début du tournage de leur émission, ainsi que sur les moments les plus difficiles à filmer. "Probablement la transition de Caitlyn, et voir ma mère et Khloé tranverser une période difficile.... Nous avons coupé une partie de la réaction de Khloé, uniquement parce qu'elle était très énervée", confie Kim Kardashian. Son aînée, Kourtney, a choisi sa rupture avec son ex-compagnon, Scott Disick.

J'étais très anxieuse, et j'ai fini par dire qu'il fallait se débarrasser de ce moment. Je me suis assise et mise à pleurer.

Kris Jenner et ses protégées apparaissent également dans une vidéo des coulisses de leur séance photo. Elles se sont prêtées en marge du shooting à la "pêche aux réponses", en répondant à des questions sur leur famille.