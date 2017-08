Kylie Jenner, milliardaire ? Elle célèbre ce nouveau record avec sa poitrine XXL

Sur Instagram, près de 2,5 millions de personnes ont mentionné "aimer" la photo... et c'est compréhensible. Avec son corps de rêve et sa poitrine XXL en avant qu'elle illumine grâce à un minuscule bikini doré, la jeune femme qui fête aujourd'hui ses 20 ans ne peut que faire des ravages sur la Toile. Installée sur un lit de jardin, un cocktail posé sur la table, Kylie Jenner profite du soleil en se dorant la pilule dans la propriété de sa mère comme elle le mentionne dans la légende.

Dans les commentaires, ses admirateurs sont unanimes : Kylie est "la plus belle", parfois même "la plus sexy." La bimbo est en passe de devenir bien plus influente (mais aussi plus riche) que sa soeur Kim Kardashian... Prends garde à toi, Kimmy !