Kylie Jenner : Sensuelle et sculpturale sur Instagram, Tyga ne l'aime plus...

Bye-bye Tyga !

Tout récemment, son ex-petit ami Tyga a souhaité s'exprimer sur la relation qu'il entretenait à l'époque avec Kylie Jenner dans l'émission matinale The Breakfast Club sur la station de radio américaine Power 105.1. Le jeune homme a assuré qu'il "ne l'aime plus."

"Nous avons commencé par être amis, puis nous avons entamé notre relation. Ce n'était pas du temps de perdu. Quand vous prenez la décision de ne plus poursuivre la relation, vous prenez cette décision, puis des chemins différents", explique-t-il.

"Je l'aimais beaucoup autrefois, mais je ne suis plus amoureux désormais... Quand tu es avec une personne la première année, tout est magique, mais après, tu te rends compte de plein de choses. Je pense que le problème principal est la présence de nombreuses personnes, des personnes extérieures... Elle est plus jeune que moi, et cela joue sur la perception des choses. Elle a grandi comme elle a grandi et pour elle, l'image et la perception des gens, c'est tout", avance celui qui a eu un enfant avec Blac Chyna (qui n'est autre que l'ex-compagne de Rob Kardashian, demi-frère de Kylie donc).

Qu'importe, désormais c'est de l'histoire ancienne pour Kylie Jenner puisque depuis quelques mois, elle entretient une relation "sérieuse" avec le rappeur Travis Scott. Elle a donc bel et bien tourné la page.