Kylie Jenner : Torride en petite tenue malgré un nouveau scandale

Le mannequin Hailey Baldwin a récemment été élue femme la plus sexy de la planète (par les lecteurs du magazine Maxim), un titre que Kylie Jenner souhaite lui dérober ! Elle y parvient en publiant les photos de sa nouvelle collaboration mode. Les images de cette campagne font trembler la toile et les réseaux sociaux...

Après le vêtement avec Kendall + Kylie et le maquillage par le biais de Kylie Cosmetics, madame Jenner se lance dans l'optique ! La superstar de 19 ans s'est associée à la marque australienne Quay pour créer et sortir une collection de lunettes de soleil, baptisée "QuayXKylie". La gamme sera disponible le 11 juillet.

Deux semaines avant l'arrivée des produits en magasins et en ligne, Quay et Kylie Jenner ont révélé les photos de leur campagne publicitaire. La jolie brune y enchaîne les poses, solaires de sa collection sur le nez. Habillée d'un maillot de bain rose, d'une robe filet orange ou d'un maillot et d'un corset en pvc rouges, Kylie séduit ses admirateurs et potentiels clients de sa ligne d'accessoires.

En marge de sa collaboration avec Quay, Kylie Jenner est au centre d'un mauvais buzz. La marque de vêtements Kendall + Kylie (qu'elle a co-fondée avec sa grande soeur Kendall Jenner) a provoqué la colère de nombreux mélomanes, la faute à la sortie d'une gamme de t-shirts vintage inspirés de ceux de célèbres artistes.

Les fans des rappeurs Biggie et Tupac et les groupes Metallica et Pink Floyd sont révoltés.