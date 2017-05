Kendall Jenner : Styliste et mannequin ultrasexy avec Kylie

Kendall Jenner est un des mannequins les plus sollicités de l'industrie de la mode ! Elle consolide son statut en ajoutant une nouvelle campagne publicitaire à son impressionnant portfolio. Une campagne sexy et ensoleillée pour illustrer la collection estivale de sa propre marque de vêtements...

Kendall + Kylie est le nom de cette marque, que les soeurs Jenner ont lancée en 2013. Les stylistes éponymes de 21 et 19 ans apparaîssent sur leur nouvelle campagne publicitaire, consistant en une série d'images et une vidéo réalisées à Los Angeles. Kendall et Kylie y portent les articles de la collection "DROPTWO", disponible sur le site de la griffe.