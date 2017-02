Kendall + Kylie Jenner : Stylistes et mannequins ultrastylés

La mode est, pour beaucoup, une affaire de familles, et dans certains cas, une affaire de soeurs ! Kendall et Kylie Jenner en sont la preuve et s'associent à nouveau pour leur marque de vêtements. Kendall + Kylie monte en gamme, les superstars éponymes sont plus sexy que jamais...

La nouvelle collection de Kendall + Kylie est intitulée "DropOne" et a vu le jour le vendredi 17 février. Kendall et Kylie Jenner en portent les articles sur une série photo et dans une vidéo publiée sur Instagram par Kylie.

À ce jour, le clip compte près de 4,5 millions de vues.