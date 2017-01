Kendall Jenner & A$AP Rocky: Marché aux puces et flânerie, ils sont inséparables

Actuellement de passage en France pour assister aux défilés de la Fashion Week Homme avec sa grande copine Bella Hadid, Kendall Jenner a également embarqué dans ses valises son petit ami supposé, le rappeur A$AP Rocky.

Après s'être retrouvés à New York il y a quelques jours, où ils avaient notamment été photographiés en pleine séance de shopping avec Kylie et Tyga, le mannequin de 21 ans et l'artiste de 28 ans se sont ainsi rendus à Paris, où ils résident dans deux hôtels différents. Depuis toujours, la petite soeur de Kim K a en effet ses habitudes au George V, tandis que Rakim Meyers (de son vrai nom) est descendu au Peninsula Paris avec son équipe de collaborateurs.

Repérés samedi 21 janvier au Grand Palais pour le défilé de la maison Dior, Kendall Jenner et A$AP Rocky ont de nouveau attiré l'attention des paparazzi ce dimanche lors d'une virée au marché aux puces de Saint-Ouen. Accompagnés de quelques amis et de plusieurs gardes du corps, les supposés tourtereaux se sont affichés tout sourire pour faire quelques emplettes et découvrir les nombreux stands et autres boutiques.

Alors qu'elle avait misé la veille sur un haut transparent qui dévoilait sa poitrine, la bombe américaine était cette fois vêtue d'un pull noir qui dévoilait son ventre, d'un jeans clair et d'un long manteau en fourrure marron. Toujours aussi looké, le top avait assorti sa tenue à une paire d'élégants escarpins de la griffe Soebedar.

Les premières rumeurs d'une idylle entre Kendall Jenner et A$AP Rocky ont surgi l'été dernier, lorsque le magazine Us Weekly avait affirmé que les deux jeunes gens s'étaient considérablement rapprochés après plusieurs rendez-vous. Réputée pour sa discrétion, l'égérie Estée Lauder entretient cependant l'ambiguïté et aime brouiller les pistes, puisqu'elle est également régulièrement aperçue au côté du basketteur Jordan Clarkson.