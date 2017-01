Bella Hadid et Kendall Jenner en totale transparence à Paris malgré le froid

Ça a beau être la semaine de la mode masculine à Paris, les stars féminines sont déjà bel et bien présentes. À commencer par le top le plus en vue du moment, Bella Hadid, dont la présence dans la capitale de la mode ne passe pas inaperçue. Toute en transparence et malgré un froid polaire, l'égérie Givenchy et Dior a fait sensation dans les rues de Paris, avec sa copine Kendall Jenner.

Arrivées à Paris le 20 janvier, les deux amies ont rejoint leur hôtel avant de se rendre chez Givenchy. Bella Hadid et la petite soeur de Kim Kardashian ont en effet défilé au milieu des silhouettes masculines de la collection automne-hiver 2017/2018. En pleine Fashion Week parisienne, les deux américaines ont ensuite été photographiées se rendant au Pompon pour l'after-party de la maison de haute-couture. Pour l'occasion, l'aînée du clan Hadid portait un top totalement transparent, sous un simple bomber noir et des cuissardes blanches. Une tenue sexy qui n'a pas manqué de captiver tous les regards rue Richelieu.

Après sa soirée avec sa meilleure amie, la Française Fanny Bourdette-Donon, qui s'occupe des relations publiques chez Dior, ainsi que Kendall Jenner et le top Joan Smalls, la soeur de Gigi Hadid s'est ensuite rendue au Montana, dans le 6e arrondissement, pour prolonger sa nuit de folie.

Le lendemain, rendez-vous au restaurant L'Avenue, avenue Montaigne, pour un brunch avec la cadette du clan Jenner, avant de se retrouver chez Ferdi pour dîner. Rappelons que le restaurant de la rue du Mont Thabor est l'une des adresses parisiennes favorites de Kanye West et Kim Kardashian. Puis, après encore une folle soirée, l'ex de The Weeknd, qui n'a pas l'air de valider sa nouvelle relation avec la chanteuse Selena Gomez, a rejoint le George V pour un moment avec sa BFF Fanny.

Les deux amies seront également présentes pour la Fashion Week féminine qui commence dès ce soir.

De son côté, Sofia Richie, a été aperçue samedi 21 janvier au front row du défilé Balmain, avant de passer la soirée avec le directeur artistique de la maison, Olivier Rousteing, et le rappeur Asap Rocky.