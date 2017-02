Look de la semaine : Kim Kardashian, Kendall et Victoria Beckham s'affrontent

Fashion Week oblige, c'est à New York qu'est revenu le titre de capitale mondiale de la mode ! De nombreuses personnalités ont participé à cette folle semaine, consacrée aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2017. Kim Kardashian, sa petite soeur Kendall Jenner et Victoria Beckham ont régalé les chasseurs de street style à chacune de leurs apparitions...

Kim Kardashian donne le coup d'envoi du Look de la semaine, spécial New York Fashion Week ! La superstar de 36 ans n'a assisté qu'au défilé YEEZY Season 5, mais elle a enchaîné les sorties. Toute de bordeaux vêtue pour soutenir son mari Kanye West, Kim portait les pièces de sa toute nouvelle collection dès le lendemain du show. Un manteau Coach sur le dos, et la maman de North et Saint West était prête à reconquérir NYC !

Kendall Jenner s'est prêtée à un véritable marathon. La course comprenait un arrêt sur le plateau de l'émission The Tonight Show with Jimmy Kimmel. Surpris à l'issue de son passage télé, le top model de 21 ans portait le même ensemble en tweed Chanel et avait troqué ses souliers Manolo Blahnik contre des baskets Gosha Rubchinskiy x Fila.

Le jogging est un article dans lequel nous n'aurions jamais imaginé voir Victoria Beckham. Elle a pourtant surpris la modosphère en cédant à la tendance de la saison : vue deux jours avant son défilé, la créatrice britannique de 42 ans portait un pantalon et des baskets adidas Originals (conformément au contrat de sponsoring de David Beckham).

Comme son amie Kendall, Gigi Hadid a enchaîné les défilés ! Elle a également "défilé" en pleine rue, vêtue de tenues toujours plus pointues. Lundi 13 février, la jolie blonde de 21 ans a été photographiée dans un trench-coat en cuir AMBUSH®, parfaitement marié à son col roulé Wolford et ses chaussures.

L'événement le plus attendu de la NYFW a eu lieu vendredi 10 février. Le créateur et nouveau directeur artistique de Calvin Klein, Raf Simons, présentait sa première collection pour la maison américaine. Kate Bosworth était de la partie, elle avait enfilé pour l'occasion un T-shirt blanc imprimé du nouveau logo de Calvin Klein. Un manteau camel, un jean et des bottines noires complétaient son look.

Dimanche 12 février, Emily Ratajkowski a assisté au défilé Altuzarra. L'actrice et mannequin de 25 ans portait un tailleur rose et une pochette du créateur éponyme, Joseph Altuzarra.

Olivia Palermo conclut ce Look de la semaine. Spectatrice du défilé Michael Kors Collection, la jolie brune de 30 ans a opté pour une tenue entièrement noire à l'exception d'une chemise, signée Michael Kors Collection.

Les modeuses des semaines de Londres, Milan et Paris sont prévenues !

À qui décernez-vous le titre de personnalité la plus stylée de la Fashion Week new-yorkaise ?