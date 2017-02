Kendall Jenner : Défiler devant sa famille, un véritable challenge !

Fashion Week oblige, c'est à New York que revient le titre de capitale mondiale de la mode. Kendall Jenner y participe activement comme elle en a fait le récit sur le plateau du Tonight Show with Jimmy Fallon. La jolie brune de 21 ans s'y est improvisée coach de mannequin...

Entre deux défilés et soirées de cette folle semaine, Kendall s'octroie une pause télé ! La jeune femme était invitée mardi soir de l'émission The Tonight Show with Jimmy Fallon, diffusée sur NBC. En veste et minijupe en tweed Chanel, madame Jenner a décrit le rêve éveillé que représente sa vie de top model, ainsi que son sentiment à l'idée de défiler devant sa famille. La fille de Kris Jenner, petite soeur de Kim Kardashian et grande soeur de Kylie Jenner a une astuce pour éviter le fou rire : "Dès mon premier défilé, je me suis dit de ne jamais regarder le public... Quand Kylie et ma mère sont présentes, je les entends crier [à mon passage]. Parfois, je souris parce que je n'arrive pas à me contenir, mais je ne les regarde jamais."

Kendall a de nouveau évité tout contact lors du show d'Alexander Wang, auquel a assisté Kylie.

Dans le Tonight Show, Kendall a également évoqué sa dernière couverture de magazine en date, pour Vogue. Elle en partage l'affiche avec six amies et consoeurs, dont les mannequins Ashley Graham et Gigi Hadid.