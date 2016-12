Rihanna, Kim Kardashian... : En doudoune et jogging pour un hiver stylé

L'hiver a commencé et impose aux modeux et modeuses un nouveau changement de garde-robe ! Le magazine GQ Style leur a ainsi proposé d'adopter la doudoune en sollicitant le mannequin Rose Bertram et son compagnon, le footballeur Gregory van der Wiel, pour porter les "dix meilleurs" modèles de la saison.

Bien avant que le couple ne pose le pied dans les Alpes suisses pour le shooting, le "bubble coat" a déjà fait son retour sur les podiums de défilés (Raf Simons, Dior Homme, Stella McCartney) et le dos des stars. L'icône Rihanna n'a pas attendu décembre ou janvier pour le porter : elle a été vue en plein mois d'août à Londres vêtue d'un manteau Raf Simons.

Pour aller avec la doudoune, quoi de plus confortable qu'un jogging ! L'année dernière déjà, Purepeople évoquait son retour en grâce. Le come-back dure grâce à Kim Kardashian, ses petites soeurs Kendall et Kylie Jenner ou encore Sofia Richie.

Côté défilés, le pantalon en coton ou nylon s'est récemment montré chez YEEZY et Off-White. Les créateurs Kanye West et son bras droit Virgil Abloh ont une vision commune.

Vous voici désormais en possession des clés pour ravir un proche accro aux tendances ou plus simplement en quête d'un vêtement chaud et confortable. Plus que quelques mois avant les beaux jours !

I.N.