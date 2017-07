Kylie Jenner métamorphosée : En un an, la bombe a bien changé...

Kylie Jenner a beau s'en défendre, les internautes ne sont pas dupes : si elle assure n'avoir eu recours à la chirurgie esthétique que pour faire gonfler ses lèvres, au fil des années son physique s'est littéralement transformé.

Ces derniers mois, la jeune femme que l'on a vue grandir au fil des saisons de l'Incroyable Famille Kardashian apparaît de plus en plus pulpeuse et transformée. Si elle prétend que ce n'est que la suite logique de sa croissance d'adolescente, ses fidèles abonnés sur les réseaux sociaux ont du mal à la croire.

Et pour cause, son fessier aussi modeste que celui de sa grande soeur Kendall Jenner s'est arrondi au point de rivaliser aujourd'hui avec celui de sa célèbre demi-soeur Kim Kardashian. Mais ce n'est pas tout puisque King Kylie a aussi de quoi faire de l'ombre à la bombe aux courbes ravageuses avec son imposante poitrine.

L'année dernière, la jolie brunette remplissait à peine son haut de maillot de bain, alors qu'aujourd'hui ses seins débordent littéralement de son soutien-gorge ! Les internautes se posent de plus en plus de questions quant aux opérations de chirurgie esthétique que la fille de Kris Jenner aurait subies. A seulement 19 ans, ce n'est pas la première fois que Kylie se défendrait d'être passée sous le bistouri...

Il y a deux ans déjà, alors que tout le monde spéculait sur les injections qu'elle avait fait subir à ses lèvres, la jeune femme à la tête d'un empire de cosmétiques et de produits dérivés s'entêtait à nier l'évidence. Il lui aura fallu plusieurs mois de rumeurs avant qu'elle ne finisse, acculée, par cracher le morceau. Qui sait si elle ne finira pas par faire la même chose pour le reste de son sexy body ?