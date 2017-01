Kim Kardashian, le braquage à Paris : son chauffeur, soupçonné, en garde à vue

Vaste coup de filet lundi 9 janvier dans l'affaire de la terrible agression dont a été victime Kim Kardashian dans la nuit du 2 au 3 octobre derniers à Paris. 17 personnes suspectées d'être impliquées dans le braquage de la star américaine ont été interpellées par les forces de l'ordre, dont une qui intéresse tout particulièrement les enquêteurs.

Selon M6, deux frères de 40 et 26 ans résidant à Paris et en Seine-Saint-Denis figurent parmi les suspects et l'un d'eux était le chauffeur à la femme de Kanye West durant la Fashion Week de Paris, employé d'une entreprise de limousines auquel elle avait l'habitude de faire appel lors de ses séjours dans la capitale. Il avait déjà travailler pour le couple à de nombreuses reprises.

Les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme souhaitent l'entendre au cours de sa garde à vue pour savoir s'il n'aurait pas averti le reste du commando de l'arrivée de la reine des réseaux sociaux à l'hôtel de Pourtalès, une adresse prisée des plus grandes stars qui a bâti sa réputation sur sa discrétion absolue. Ce dernier est suspecté d'avoir donné le "go" lorsque Kim Kardashian a quitté le restaurant où elle dînait, aux alentours de 2h30. Le "parfait timing des membres du commando qui étaient apparus à 2 h 18 tout près de l'établissement où résidait Kim Kardashian" a mis la puce à l'oreille des investigateurs ajoute M6. La garde à vue du chauffeur, ainsi que celle de son frère, devrait permettre de confirmer, ou non, leur hypothèse.

Kim Kardashian "épatée par le travail de la police française"

Si la maman de Saint (1 an) et North (3 ans) se trouve toujours à Los Angeles, elle est tenue au courant de l'évolution de l'enquête par son avocat français, Me Veil. Ce dernier a confié à BFM TV avoir contacté sa cliente par SMS et lui avoir transmis une revue de presse des dernières avancées. "Ce matin, quand j'ai été informé par les journaux, je lui ai envoyé un message avec une revue de presse. Elle m'a répondu dans la journée en disant qu'elle était épatée par le travail de la police française et qu'elle félicitait tout le monde", a expliqué l'avocat.

Pour faire avancer l'enquête, le juge d'instruction pourrait "considérer avoir besoin d'informations supplémentaires", selon Me Veil. Kim Kardashian pourrait notamment être convoquée en France ou être "interrogée par le procureur américain". Sa venue en France n'est, pour l'instant, pas encore décidée.

Olivia Maunoury