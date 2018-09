Kim Kardashian : Le retour du gros diamant au doigt, deux ans après son braquage

Voilà déjà deux ans que Kim Kardashian a été victime d'un sordide cambriolage qui lui avait valu de perdre environ 10 millions de dollars de bijoux. Parmi ceux-ci se trouvait la bague Lorraine Schwartz offerte par son époux Kanye West. D'une valeur de 4,5 millions de dollars à lui seul, le diamant de 20 carats n'a jamais été retrouvé puisqu'il a été retaillé et écoulé en Belgique par les braqueurs.

Après ce traumatisant épisode parisien, la maman de North (5 ans), Saint (2 ans et demi) et Chicago (8 mois) avait juré qu'elle en avait tiré les leçons, refusant désormais de s'afficher avec des bijoux extravagants ou de faire étalage de sa richesse. "Avant, j'étais clairement matérialiste, bien qu'il n'y ait rien de méchant à avoir des choses pour lesquelles on a travaillé durement. Je suis fière de tous ceux qui rencontrent le succès autour de moi. Mais je suis tellement heureuse d'être celle que je suis pour élever mes enfants. Je suis contente qu'ils voient cette version de moi. Je n'accorde plus d'importance aux choses matérielles. Vraiment. (...) Je ne suis plus là pour frimer comme je le faisais autrefois. Ce n'est plus ce que je suis", avait-elle assuré sur le plateau de l'animatrice Ellen DeGeneres en avril 2017.

Une réplique ou la bague offerte en 2013 ?

Des mois plus tard, elle semble avoir changé d'avis. Jeudi 27 septembre 2018, c'est dans une tenue bling-bling que la star de 37 ans a fait son apparition pour une sortie au restaurant-club Delilah à Los Angeles. Vêtue d'un ensemble imprimé qui représentait des billets d'argent (rien que ça !), Kim K a également exhibé à son annulaire gauche un imposant diamant ressemblant comme deux gouttes d'eau à la bague qui lui a été volée.

Selon la Page Six, il pourrait s'agir d'une "réplique" ou bien tout simplement de la bague originellement offerte par Kanye West en 2013 pour leurs fiançailles. Egalement imaginée par la joaillère Lorraine Schwartz, celle-ci est "seulement" composée de 15 carats. En 2016, le rappeur de 41 ans avait offert un plus gros modèle (de 20 carats, donc) à son épouse. C'est celle-ci qui lui a officiellement été détroussée il y a deux ans. L'histoire n'a donc pas dit ce qui était arrivé à celle de 15 carats, qui est très probablement celle avec laquelle elle a été vue jeudi soir.

Le lendemain de cette sortie (vendredi 28 septembre), Kim Kardashian est réapparue dans une robe rose moulante à New York. Cette fois, la bimbo américaine ne portait pas son diamant. Il s'agissait donc probablement d'une petite exception pour une folle soirée. Une chose est sûre : après avoir élargi ses équipes de sécurité et recruté de nombreux gardes du corps pour chacun de ses déplacements, plus rien ni personne ne pourrait de toute façon approcher Kim Kardashian et ses bijoux.