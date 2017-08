Kim Kardashian lynchée après avoir mis en danger son fils : Elle répond !

Mécontents, ses followers n'ont pas manqué de lui faire entendre que cela pouvait même être illégal aux États-Unis : "Un enfant de moins de 2 ans ne doit pas faire face au siège en Californie, c'est illégal. Tournez-le s'il vous plaît, il n'est pas trop tard", "Il doit être dos à la route. L'ossification des vertèbres ne se fait pas avant les 4-6 ans. Un bébé d'1 an peut se faire une décapitation interne en cas d'accident, ce qui est presque toujours fatal" ou encore "Aucune mère n'est parfaite et on fait toutes des erreurs. Mais clairement, il n'est pas dans le bon sens. De maman à maman, s'il te plaît mets-le dos à la route jusqu'à ce qu'il ait 2 ans. Avec tous les paparazzis qui vous suivent tout le temps, tu as un plus grand risque d'accident", lit-on.

Très agacée par la tournure de cette affaire, Kim Kardashian a finalement décidé de répondre à ses haters dans les commentaires de la publication : "Donc j'ai pris une photo de Saint et il était assis face à la route et donc on me dit qu'à son âge il doit être de dos. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Saint a maintenant le poids et la taille requises pour faire face à la route. Saint pèse en fait plus que North, si vous pouvez le croire... C'est fou !"

Pour rappel, le code de la route de l'État de Californie stipule que si l'enfant pèse 18 kilos ou plus et qu'il mesure également plus d'un mètre, il peut donc être placé face à la route. Mais le bambin n'a pas l'air particulièrement dodu, même si elle assure le contraire...

A-t-elle menti afin que l'acharnement cesse ? C'est en tout cas ce que certains internautes pensent !