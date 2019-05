Kim Kardashian : Nouvel hommage à Cher, son modèle, après le Met Gala

Le Met Gala 2019 a eu lieu lundi 6 mai à New York et il a tenu toutes ses promesses. Les nombreuses stars invitées ont prolongé leur nuit de folie en after party. L'occasion était toute trouvée pour Kim Kardashian de poursuivre son numéro de charme en rendant hommage à son modèle : Cher !

Lundi soir, Kim Kardashian a d'abord assisté au Met Gala dans un look effet mouillé pensé par Manfred Thierry Mugler. À l'issue du vernissage, elle s'est changée pour se rendre à l'Up&Down, dans le quartier de West Village, où s'est déroulée une after party. Kim est arrivée accompagnée de son mari Kanye West. Cette fois, elle était vêtue d'une robe bleue décolletée, courte et très moulante. Une perruque argentée, des gants et des bottines bleus complétaient sa tenue du soir.

Ainsi, Kim Kardashian a rendu un nouvel hommage à son modèle, Cher. L'icône de 72 ans a également inspiré Jennifer Lopez, divine en robe Haute Couture Atelier Versace et également coiffée d'une perruque en cristaux Swarovski pour le Met Gala.