Kim Kardashian publie une rare photo de son frère Rob... métamorphosé !

Tout sourire sur le cliché, Rob est métamorphosé tant il a maigri. Sa silhouette n'est plus la même qu'autrefois et les internautes ont été nombreux à avoir remarqué la différence. "Il est en forme ça fait plaisir !", "Rob a tellement changé, il fait des efforts et ça se voit", "Je suis tellement heureuse pour lui", ont scandé ses admiratrices.

En octobre dernier, le site TMZ.com avait rapporté que le jeune homme était déterminé à perdre de nombreux kilos pour "retrouver sa vie d'antan". Adieu malbouffe et dépression, celui qui est en surpoids depuis plusieurs années et qui souffre de diabète aurait recruté des spécialistes pour faire quotidiennement des exercices et manger sainement. "Son but est de retrouver la ligne et il est déterminé à s'en sortir par lui-même, sans l'aide d'amis ou de la famille", avait-on confié à l'époque. Mission presque réussie.

Dans un même temps, les internautes ont également remarqué que l'ex-fiancée de Rob, Blac Chyna, s'est emparée de son compte Instagram pour souhaiter un bon anniversaire au père de sa fille. Un message qui a de quoi surprendre, les deux ex étant en procédure judiciaire depuis de longs mois. L'heure serait-il (enfin) à l'apaisement ? On l'espère.