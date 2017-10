Rob Kardashian prépare son come-back : "Il est déterminé à perdre du poids"

Que les téléspectateurs de L'incroyable famille Kardashian se préparent au grand retour du frère du clan, Rob... à moins que son ultime tentative ne porte finalement pas ses fruits ? Le temps devrait le dire.

Selon le site TMZ, le père de la petite Dream (10 mois) est plus que jamais déterminé à reprendre sa vie en main pour retrouver la ligne. Au cours des quatre dernières années, le frère de Kim K aurait pris jusqu'à 50 kilos si l'on en croit certains tabloïds, un poids excessif qui lui a causé de nombreux soucis de santé, comme le fait, par exemple, de devenir diabétique.

Voulant à tout prix redevenir "l'ancien Rob", l'homme de 30 ans a donc réembauché un coach sportif pour pratiquer une activité physique régulière. Le jeune papa avait déjà tenté de retrouver son poids de base en 2016, au début de sa relation avec Blac Chyna. Leur relation chaotique avait eu raison de ces premiers efforts et Rob avait fini par reprendre le peu de poids qu'il avait perdu.

De nouveau célibataire et toujours en pleine guerre contre son ex-fiancée (qui fait l'objet d'une plainte pour coups et blessures), l'ancienne star de télé-réalité "a engagé un nutritionniste et a recommencé à faire du sport. Son but est de retrouver la ligne et il est déterminé à s'en sortir par lui-même, sans l'aide d'amis ou de la famille". Sa motivation première ? Sa fille chérie, Dream. "Ses amis et sa famille doutent qu'il puisse rebondir sans leur aide, mais ils pensent qu'il aime Dream tellement fort qu'il a une chance de s'en sortir", conclut TMZ. C'est bien tout ce qu'on peut lui souhaiter...