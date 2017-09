Rob Kardashian et Kylie Jenner portent plainte contre Blac Chyna

À peine vient-il de conclure un accord sur la garde partagée de leur fille Dream (10 mois) que Rob Kardashian s'attaque une nouvelle fois à Blac Chyna.

Comme le révèlent les sites TMZ et People, l'homme de 30 ans a porté plainte mercredi 27 septembre pour coups et blessures. Les faits remonteraient au mois de décembre 2016, lorsque son ex-fiancée aurait tenté d'étrangler le père de son enfant avec un "câble d'iPhone". Selon le frère de Kim K, la starlette de 29 ans était "sous l'influence de drogues et d'alcool" lors de cette énième dispute, qui avait par la suite provoqué le départ de Blac Chyna du domicile familial.

Outre la tentative de strangulation, l'unique frère du clan Kardashian affirme qu'il a été frappé très fréquemment à la tête, au visage et au cou lors de cette soirée. Des photos prouvant l'existence de ces blessures sont mentionnées dans la plainte.

Plus de 100 000 dollars de préjudice

Rob Kardashian n'est pas le seul à porter plainte contre Blac Chyna puisque sa petite soeur Kylie Jenner poursuit aussi sa grande rivale pour "vandalisme". En effet, la maison dans laquelle vivait autrefois le couple avec son bébé appartient à la star de 20 ans, qui la leur louait. Selon leurs déclarations, la mère de Dream aurait saccagé les lieux au cours de cet énième clash, provoquant de nombreux dégâts matériels (porte cassée, murs abîmés et télévision détruite). Un préjudice estimé à plus de 100 000 euros d'après la chérie de Travis Scott, qui attend actuellement leur premier enfant.

Dans sa plainte, la fondatrice de Kylie Cosmetics a également rapporté une autre dispute survenue avec son ennemie, qui n'est autre que l'ex-compagne de son petit ami d'alors, Tyga. "Blac Chyna a terrorisé Kylie en lui disant qu'il fallait qu'elle se fasse tester pour les maladies sexuellement transmissibles, parce que Kylie fréquentait Tyga qui est le père du premier enfant de Chyna, King Cairo", lit-on sur le site du magazine People. Blac Chyna aurait également "menacé de frapper les soeurs de Rob et s'est montrée irrespectueuse envers la mère de Rob, Kris", est-il écrit dans les documents.

Enfin, Rob Kardashian et Kylie Jenner assurent qu'ils ont été forcés de déposer plainte car ils ont "enduré des mois de traumatismes". Selon eux, Blac Chyna a "délibérément tenté d'extorquer de l'argent à la famille Kardashian" et son rapprochement avec Rob était pleinement calculé depuis les prémices de leur relation débutée en janvier 2016. "Ce n'était rien de moins qu'une pure fraude afin de racketter la famille Kardashian", conclut-on.