Kim Kardashian révèle le moment où elle a su que son mariage était terminé...

Kim Kardashian passe aux aveux. Invitée le 21 mai sur le plateau de l'émission Watch What Happens Live with Andy Cohen, la star de télé-réalité s'est volontiers prêtée au jeu de l'interview vérité pour le plus grand bonheur des fans présents dans le public.

Vêtue d'une longue robe noire très moulante, la bimbo de 36 ans a ainsi été questionnée sur de nombreux sujets : de sa carrière à la télévision, à ses relations avec les membres de sa famille, en passant par ses futurs projets ou bien encore sur sa vie amoureuse, aucun thème n'était tabou.

Avant de devenir Madame Kanye West en 2014, on se souvient évidemment que la vedette de L'incroyable famille Kardashian avait été mariée au joueur de la NBA Kris Humphries. Cette union express, qui avait été documentée dans son émission de télé-réalité et avait été célébrée en août 2011, avait fameusement duré 72 petits jours. Divorcée de Kris Humphries en 2013 après une procédure interminable, la maman de North (bientôt 4 ans) et Saint (1 an et demi) ne garde évidemment pas un bon souvenir de son second mariage...

Alors lorsqu'un admirateur lui a demandé quel était le spin off (émission de télé-réalité dérivée) qu'elle aimait "le moins", Kim K a fait une longue grimace avant d'évoquer son mariage raté avec Kris Humphries, prenant toutefois soin de ne pas prononcer son nom. "C'est lorsque Kourtney et moi avons tourné ensemble à New York [l'émission diffusée entre 2011 et 2012 s'intitulait Les Kardashian à New York, NDLR] parce que j'étais dans ce mariage... Non, ce n'était pas une bonne période de ma vie", a-t-elle glissé.

Encouragée à en dire plus, Kim Kardashian a ensuite expliqué qu'elle avait d'abord épousé le basketteur par dépit. "A l'époque je m'étais juste dit : 'Merde, j'ai 30 ans, je ferais mieux de me marier !' Comme toutes les filles qui arrivent à un certain âge et qui flippent en voyant tous leurs amis se marier et avoir des enfants. C'était plus ce genre de situation. Mais j'ai su dès la lune de miel que ça ne marcherait pas", a-t-elle ajouté.

Lors de son interview, Kim K a également confié qu'il y avait "2% de chance" que sa momager Kris Jenner adresse de nouveau la parole à son ex Caitlyn Jenner (les deux femmes sont brouillées depuis que l'icône transgenre a sorti ses mémoires explosives), s'est dite satisfaite de la rupture de sa petite soeur Kylie Jenner avec le rappeur Tyga et a également mentionné son clash survenu l'an dernier avec Taylor Swift. Lorsqu'un autre membre du public lui a demandé si cette brouille n'avait d'ailleurs pas été "bizarre" pour Kendall Jenner, car le top "faisait partie de la squad de Taylor", Kim n'a pas mis longtemps avant de répondre. "Je ne sais pas si Kendall faisait partie de sa squad. Je crois que ce n'était pas le cas. Je pense que ce n'était pas bizarre", a-t-elle lâché, avant d'ajouter qu'elle n'avait aujourd'hui plus aucun contact avec Taylor Swift. On sait tout !