Kim Kardashian : Sa fille North la maquille, le résultat est surprenant !

Si Kim Kardashian est une des stars les plus populaires sur les réseaux sociaux, c'est en partie grâce aux photos et vidéos de ses enfants qu'elle y publie. La bombe en a partagé de nouvelles cette semaine. Sa fille North et sa nièce Dream ont profité du week-end de Thanksgiving pour la maquiller...

North West et Dream Kardashian (la fille de Rob Kardashian et Blac Chyna) cultivent un intérêt pour les produits de beauté, certainement insufflé par Kim Kardashian et sa petite soeur Kylie Jenner ! Les adorables cousines de 5 et 2 ans ont dévoilé leurs dons de maquilleuse sur le visage de Kim, avec qui elles fêtent Thanksgiving.

La superstar de 38 ans a convié ses plus de 120 millions de followers Instagram dans les coulisses de cette séance maquillage.