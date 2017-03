Kim Kardashian : Sortie en famille, avec les inséparables North et Penelope

Les Kardashian font leur retour à la télé ! Ce dimanche 12 mars commence sur E! la diffusion de la treizième saison de Keeping up with the Kardashians. Kim et ses soeurs poursuivent le tournage de nouvelles séquences. Ce week-end, elles ont escorté les cousines Penelope et North dans un atelier de création pour enfants...

Kourtney, Kim et Khloé Kardashian ont été photographiées à Los Angeles le vendredi 10 mars. Les superstars de 37, 36 et 32 ans se sont rendues à l'atelier Color Me Mine à Calabasas, accompagnées de Penelope Disick (fille de Kourtney Kardashian et Scott Disick, 4 ans) et North West (fille de Kim Kardashian et Kanye West, 3 ans).

Dans quelques années peut-être, les inséparables amies s'y donneront rendez-vous avec leur cousine Dream, fille de Rob Kardashian et Blac Chyna.