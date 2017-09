Kingsley Coman jugé pour violences conjugales : Il écope d'une amende

Kingsley Coman avait rendez-vous avec la justice ce jeudi 14 septembre. Le célèbre attaquant de l'équipe de France et du Bayern Munich de 21 ans était jugé pour violences conjugales envers son ex-compagne Sephora Goignan. Le jeune international français a finalement été condamné à 5 000 euros d'amende et versera un euro de dommages intérêts ainsi que les frais de justice à son ancienne petite amie.

Les faits remontent à juin dernier, lorsque Europe 1 avait révélé le placement en garde à vue de Kingsley Coman. Entendu pendant plusieurs heures par la police de Chessy (Seine-et-Marne), le footballeur originaire de la région parisienne avait reconnu s'en être pris à Sephora Goignan, avec qui il vivait une rupture particulièrement délicate. Le couple s'était d'abord disputé une première fois le samedi 24 juin, puis le lundi 26. La cause évoquée par Europe 1 concernait un gros contrat publicitaire qui aurait échappé à Kingsley Coman. Quelques jours plus tard, L'Équipe en apprenait un peu plus.

Après avoir mené l'enquête, le quotidien sportif avançait que Sephora Goignan "aurait subtilisé les codes du compte Instagram du joueur et l'aurait supprimé". L'Équipe avait également recueilli les propos de l'un des anciens formateurs de Kingsley Coman qui évoquait un joueur tout sauf violent. "Ça ne lui ressemble pas. Il est toujours maître de lui-même et respectueux. D'autres jeunes du centre ont davantage le profil pour basculer dans la rubrique faits divers", avait-il commenté après la divulgation de l'affaire.