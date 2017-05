Kirsten Dunst : Des larmes aux bras réconfortants de son fiancé Jesse Plemons

Parmi les montées des marches marquants de cette quinzaine cannoise, on placera sans nul doute celle du film Les Proies, de Sofia Coppola, dans la toplist. Mercredi 24 mai, la réalisatrice américaine avait réuni deux de ses muses, Kirsten Dunst et Elle Fanning, aux côtés de Colin Farrell, Nicole Kidman et deux jeunes comédiennes, Angourie Rice et Addison Riecke. Et s'il y a bien une des stars de cette distribution cinq étoiles qui a vécu l'événement de manière encore plus intense que les autres, c'est Kirsten Dunst.

Alors qu'elle montait les marches, la comédienne propulsée par Jumanji puis starisée par Virgin Suicides (de Sofia Coppola justement) n'a pu cacher son émotion. Sous l'effet des flashs crépitant ou simplement submergée par l'émotion, la belle Kirsten Dunst a versé quelques larmes, vite réconfortée par sa metteur en scène et la jeune Elle Fanning.

Deux heures plus tard, la sublime blonde habillée d'une robe bleu azur Schiaparelli descendait les marches avec ses copines actrices... et elle a pu retrouver son homme, Jesse Plemons. Le couple, dont on sait qu'ils sont ensemble et même fiancés depuis quelques semaines, n'avait jamais posé ensemble sur un tapis rouge (hormis quelques apparitions ensemble, à un match de basket ou à un after de cérémonie d'awards) a profité de Cannes pour afficher leur amour sur le tapis rouge. Un amour discret, mais empli de tendresse à en croire leurs sourires complices. Dans les bras réconfortants de son amoureux avec qui elle partage l'affiche de la série Fargo, la douce Kirsten avait séché ses larmes et retrouvé un large sourire, comme subitement libérée de la pression de présenter son film.