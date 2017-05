Kirsten Dunst, une Proie lumineuse qui a refusé de perdre du poids pour son rôle

Si Nicole Kidman et Elle Fanning ont déjà eu fort à faire au Festival de Cannes en présentant notamment ensemble How to Talk to Girls at Parties (hors compétition), elles poursuivent leur séjour cannois en beauté avec la présentation de la nouvelle réalisation de Sofia Coppola, en compétition pour la Palme d'or : Les Proies. Un drame dans lequel elles partagent la vedette avec Kirsten Dunst. La lumineuse comédienne, lauréate du prix d'interprétation pour Melancholia en 2011, forme avec ses partenaires un trio magnifique et particulièrement envoûtant. Aux côtés de ces comédiennes divines se distingue Colin Firth, aussi séduisant qu'inquiétant.

Les Proies nous entraîne en pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond de l'Amérique. Les pensionnaires d'un internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors qu'elles lui offrent le refuge et pansent ses plaies, l'atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent. Jusqu'à ce que des événements inattendus fassent voler en éclats interdits et tabous.

Durant le tournage, la réalisatrice qui a eu le plaisir de retrouver celle qu'elle a dirigée dans Virgin Suicides et Marie-Antoinette a demandé à Kirsten Dunst de maigrir, ce que l'actrice n'a pas souhaité faire. Sofia Coppola a tout à fait compris son refus. "C'est vraiment dur quand on a 35 ans et qu'on déteste faire du sport. Je mange du poulet frit et du MacDo avant d'aller travailler. Donc c'est impossible ! Désolée, je ne peux pas perdre du poids pour ce rôle", raconte-t-elle dans Variety.