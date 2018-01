Kirsten Dunst enceinte : L'actrice confirme enfin sa grossesse en beauté

Le ventre de plus en plus arrondi de Kirsten Dunst ne laissait plus de place au doute depuis plusieurs semaines. L'actrice américaine de 35 ans n'avait pourtant encore jamais confirmé sa grossesse. C'est à présent chose faite.

Pour officialiser l'arrivée prochaine de son premier enfant, Kirsten Dunst n'a pas choisi les mots mais plutôt des photos. La star de la série Fargo a accepté de poser pour la marque Rodarte, participant à une série de portraits réalisés dans le cadre de la collection automne/hiver 2018 par le photographe Autumn de Wilde. Habillée d'une longue robe décolletée et d'un long manteau, la future maman appose ses mains sur et sous son ventre. La collaboration de Kirsten Dunst avec Rodarte ne doit rien au hasard puisque les stylistes de la marque Kate et Laura Mulleavy sont ses amies et ont l'habitude de l'habiller comme pour la Mostra de Venise.