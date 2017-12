Kirsten Dunst enceinte : La star de 35 ans attend son premier enfant

Ces derniers jours, voire semaines, Kirsten Dunst avait opté pour une garde-robe très ample et fluide avec des salopettes ou des robes non moulantes. Il n'en fallait pas plus pour éveiller des soupçons. Et les rumeurs sont désormais appuyées par Us Weekly citant une source proche du couple qu'elle forme avec Jesse Plemons, son partenaire de la série Fargo : l'actrice de 35 ans est enceinte de son premier enfant !

Amoureuse de Jesse depuis 2016, Kirsten est une femme heureuse. Le mariage flottait dans l'air, mais c'est finalement le bébé qui a été conçu avant pour celle qui se disait, dès 2014, prête à avoir un enfant dans les colonnes du magazine Red.

La noce n'est pas tombée aux oubliettes pour autant. Toujours d'après Us Weekly, le mariage devrait se dérouler à Austin au Texas au printemps prochain. Ses amies stylistes pour Rodarte, Kate et Laura Mulleavy – qui l'avaient d'ailleurs habillée pour la Mostra de Venise –, planchent déjà sur la robe !

Un nouveau chapitre s'écrit pour la belle Kirsten, dont la vie sentimentale a trouvé un chemin serein depuis plusieurs mois. C'était en avril 2016 qu'avait été annoncée la rupture entre l'héroïne de Virgin Suicides et Garrett Hedlund. Ils s'étaient fréquentés durant plus de quatre années. Avant cela, la star de Melancholia avait été en couple avec Jake Gyllenhaal et le leader de Razorlight, Johnny Borrell.