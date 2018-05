Kit Harington et Rose Leslie (Games of Thrones) : Leur date de mariage révélée

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de la série Games of Thrones ont appris une heureuse nouvelle. Le couple star de la série, Kit Harington et Rose Leslie, se marieront cet été au Royaume-Uni.

Kit Harrington et Rose Leslie ont annoncé leurs fiançailles en septembre dernier. La date de mariage des interprètes des personnages de Jon Snow et Ygritte est désormais connue. Le couple d'acteurs se mariera le samedi 23 juin. L'information a été inscrite par le service d'état civil de Huntly, en Écosse.

L'administration a noté les noms complets des deux comédiens de 31 ans. Christopher Catesby Harrington et Rose Eleanor Arbutnot Leslie sont à moins d'un mois du grand jour !

En 2019, Kit Harrington et Rose Leslie se mettront en scène dans la 8e et dernière saison de la série Games of Thrones.

Attention, à partir du 1er juin 2018 et jusqu'au 02 septembre 2018, Game Of Thrones Touring Exhibition débarque à Paris, à la Porte de Versailles. The Touring Exhibition donne l'opportunité à tous les fans de retrouver l'univers de Westeros et Au-delà. Game of Thrones est un programme destiné à un public averti et peut ne pas convenir aux enfants et aux adolescents.

Directement inspirée de la série mythique de HBO, son ambiance singulière et ses objets cultes, GAME OF THRONES : The Touring Exhibition permet aux fans de parcourir le Royaume des Sept Couronnes et de voir de près les accessoires, les costumes et les décors authentiques de la série.

À travers des scènes immersives, des contenus multimédias et interactifs, les visiteurs voyageront sur les terres mythiques de Westeros et d'Essos pour revivre les épreuves et tribulations des personnages de la série, nobles et gens ordinaires, qui tous luttent pour leur survie à l'ombre du Trône de Fer.

Vous pourrez admirer les costumes, les accessoires, les armes et les armures et vous aventurer dans des espaces scénographiques dynamiques qui reflètent les lieux emblématiques de la série.