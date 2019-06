Koh-Lanta 2019 : Pourquoi il n'y a pas d'épisode cette semaine

Pas de Koh-Lanta, la guerre des chefs ce vendredi 7 juin 2019 sur TF1. Denis Brogniart l'a annoncé à la fin du dernier épisode diffusé vendredi 31 mai 2019 et au cours duquel Nicolas et Maxime ont été éliminés du célèbre jeu d'aventure. Mais si l'émission a été reportée à la semaine suivante, c'est pour une raison bien précise.

TF1 diffusera dès 20h35 vendredi 7 juin 2019 la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde féminine de football. Puis, dès 20h50, le premier match des Bleues sera retransmis en direct sur la Une. Sur la pelouse du Parc des Princes à Paris, l'équipe de France affrontera la Corée du Sud.

C'est la première fois que la Coupe du monde féminine de football se déroulera en France, du 7 juin au 7 juillet 2019. Un événement exceptionnel couvert par la télévision française, forcément. Après ce premier match, les Bleues joueront le 12 juin à Nice contre la Norvège.

Koh-Lanta ne sera donc de retour sur TF1 que vendredi 14 juin 2019. Lors de cet épisode, les aventuriers encore en lice – à savoir Cindy, Cyril, Clo, Steeve, Maud et Aurélien – assisteront à leur dernier conseil. L'un d'entre eux sera éliminé et les cinq autres décrocheront leur ticket pour la grande finale au cours de laquelle ils participeront à la fameuse course d'orientation avant les poteaux. Cette grande finale sera, par conséquent, elle aussi décalée et diffusée vendredi 21 juin 2019 sur TF1.

Rendez-vous donc vendredi 14 juin 2019 dès 21h sur TF1 pour suivre le prochain et avant-dernier épisode de Koh-Lanta, la guerre des chefs !