Koh-Lanta All Stars – Dylan acclamé : Il a "assommé" Clémentine avec une branche

Ce 16 mars 2018, TF1 lançait son 3e Koh-Lanta All Stars (ou Koh-Lanta : le combat des héros). Une nouvelle saison qui a débuté de manière très correcte côté audiences en attirant 4,9 millions de téléspectateurs jusqu'à 23h40, soit 25,1% du public.

Lors de ce lancement suivi, Dylan a été l'un des candidats les plus attendus de la soirée. Non pas que l'agent immobilier et mannequin de 23 ans ait spécialement brillé lors de sa première participation l'an dernier (il avait été éliminé au bout de trois jours de Koh-Lanta Cambodge), mais beaucoup se souviennent de son assurance à toute épreuve... et de ses mocassins portés fièrement dans le sable.

Du coup, lorsque le jeune blond a croisé la route de Clémentine (tous deux sont désormais dans l'équipe jaune) – la finaliste particulièrement impopulaire de son édition – et qu'il lui a malencontreusement envoyé une branche dans la figure alors qu'il taillait un palmier... Les internautes ont fait preuve d'humour en saluant la beauté du geste !

