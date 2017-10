Koh-Lanta All Stars : Un candidat condamné à de la prison ferme ? Révélations...

Depuis début septembre, TF1 diffuse une nouvelle saison de Koh-Lanta, tournée aux îles Fidji. En même temps, les équipes du jeu d'aventure tourneraient une édition All Stars, regroupant d'anciens candidats. Jeff, qui a participé à Koh-Lanta Cambodge en 2015, n'est pas de la partie. La cause ? Il a intégré le casting des Anges de la télé-réalité 8 (NRJ12) en 2016. Mardi 17 octobre 2017, invité sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), l'aventurier balance sur la production et une certaine triche dans le jeu.

Jeff pousse alors un coup de gueule, dénonçant la triche dans Koh-Lanta. "Ce qui me dérange énormément, c'est que j'ai fait deux mois chez Les Anges. C'est normal, pas la même prod, pas la même éthique, on est d'accord. Par contre quand, selon mon pronostic bien sûr je n'ai aucune preuve, vous reprenez au casting des personnes qui ont fait deux jours en mocassins de luxe, des personnes qui ont mangé dans la glacière et qui se sont fait prendre par la prod...", s'agace-t-il.

Il a fourni un faux casier judiciaire

Mais l'acolyte d'Alban ne s'arrête pas là. En effet, celui qui avait pour projet de devenir comédien dans Les Anges assure qu'"un mec qui a pris six mois ferme" et "dont les dossiers ont été balancé" serait au casting de cette nouvelle édition All Stars. "Il a donné un casier judiciaire faux à la prod, et juste parce que clairement il a des rapports qui sont un peu proches de la prod, hop, le casier judiciaire finit vierge", poursuit-il. Et de conclure : "Vaut mieux, au niveau de l'éthique d'ALP [Adventure Line Production, la société de production de Koh-Lanta, NDLR], faire six mois ferme que deux mois dans Les Anges." Sûr de ses accusations, Jeff précise même que "s'il y a une personne qui considère qu'[il] ment", il l'attend "en face de [lui]".

Pour information, le Marseillais n'est pas le seul à être blacklisté du programme à cause de ses participations à des émissions de télé-réalité. Frédérique (Koh-Lanta 10 et Les Anges 5 puis 9), Anthony Amar (Koh-Lanta 11 et Les Anges 4), Marie Parmentier (Koh-Lanta 12 et Les Anges 5) ou encore Wafa (Koh-Lanta 10 et Friends Trip 3) n'intégreront pas non plus le casting.