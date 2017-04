Koh-Lanta All Stars : Blacklisté, Jeff crie sa colère et tacle Les Anges 8 !

"Nous n'empêchons personne de participer. Mais après avoir fait des émissions de télé-réalité, aux yeux des téléspectateurs, ils n'ont plus l'aura d'un aventurier", a expliqué Adventure Line Productions, la société de production du programme d'aventure, à nos confrères de TV Mag récemment. Des déclarations qui ont déplu et attristé certains anciens aventuriers qui auraient aimé participer à la saison All Stars actuellement en préparation. Parmi eux, Anthony Amar (Koh-Lanta 11 et Les Anges 4) et Jeff (Koh-Lanta 14 et Les Anges 8). Ce dernier a d'ailleurs choisi de faire part de son désarroi sur Instagram, puis au cours d'une interview pour Télé Loisirs.

"Il faut savoir que j'avais demandé à ALP de m'assurer une participation au Koh-Lanta All Stars par un contrat à la fin de mon aventure en Malaisie. Ils ont refusé... Alors, j'ai accepté de faire Les Anges. Aujourd'hui, ils contactent du monde... Et pas moi. Et j'ai l'impression d'être un pestiféré, un lépreux", a regretté Jeff lors de son entretien. Et de préciser, amer : "À cause de la télé-réalité, je n'ai plus l'image d'un aventurier... Alors que j'ai fait trente jours de Koh-Lanta ! Certains candidats ont reçu une invitation pour le casting du All Stars alors qu'ils ont tenu deux jours..."

Le Marseillais se mord encore plus les doigts d'avoir accepté de participer aux Anges 8, à Hawaï, car l'expérience est loin d'avoir été idyllique. Au cours d'un match de football avec d'autres candidats, celui qui rêvait de devenir acteur s'est grièvement blessé au genou, ce qui l'avait obligé à quitter l'aventure précipitamment. Et il n'a, semble-t-il, pu compter sur la production pour le soutenir : "Je sais aujourd'hui que c'était une connerie de faire cette émission (...), je le regrette. Et puis je me suis ruiné le genou là-bas avec une rupture des ligaments. Et je ne parle pas du comportement des producteurs de l'émission : ils ne se sont pas souciés de ma blessure !"

L'habitant du Sud ne désespère pas d'entendre son téléphone sonner malgré tout. Il espère en effet que grâce au soutien de ses fans, ALP changera d'avis et lui permettra de participer de nouveau à son programme d'aventure phare : "Ils sont nombreux à avoir envie de me revoir dans l'émission de TF1. Et du coup, je retweete pour le montrer à ALP... Je ne désespère pas !"