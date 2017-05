Koh-Lanta Cambodge : Yves "très égoïste" et "difficile à gérer", Vincent balance

Dès le début de l'aventure Koh-Lanta Cambodge, Yves, éliminé juste avant la réunification, a fait le buzz. En effet, le quinquagénaire est loin d'avoir fait l'unanimité auprès des téléspectateurs de TF1, mais pas seulement. Les aventuriers du programme ont eux aussi été agacés par le personnage. Vincent, qui a été éliminé lors du premier conseil de la tribu réunifiée, s'est exprimé à ce sujet auprès de nos confrères de TV Mag.

"Durant l'aventure, Yves a eu un comportement très égoïste, donc je ne sais pas s'il partage vraiment les valeurs du rugby. C'était difficile de gérer ses états d'âme, surtout de la part de quelqu'un qui était censé nous apporter de la maturité et fédérer le groupe, a-t-il lancé. Il a dû nous répéter une ou deux fois par minute qu'il avait 50 ans." "Plus sérieusement, il m'a permis de mettre à l'épreuve mon self control", a également déclaré Vincent.

De son côté, Yves avait déjà répondu aux critiques des internautes au micro de Télé Loisirs. "Derrière un écran, c'est facile. Par contre, dans la rue, les gens sont vraiment sincères. Quand je vois les retours que j'ai eus en me promenant, cela me met du baume au coeur. Les gens me disent qu'ils auraient fait comme moi", avait-il alors déclaré.