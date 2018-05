Koh-Lanta – Eddy Guyot accusé d'agression sexuelle : Choquée, sa femme s'exprime

La 19e saison de Koh-Lanta (TF1) a été annulée, alors que l'aventure venait à peine de commencer. La production et la première chaîne ont pris cette décision après que Candide Renard (21 ans), fille de l'entraîneur de football Hervé Renard, a accusé son coéquipier Eddy Guyot (34 ans) d'agression sexuelle. Une fois de retour en France, tous deux ont été entendus dans les locaux du SDPJ de Seine-Saint-Denis, mais aucune confrontation n'a eu lieu.

Eddy Guyot est ressorti quelques heures plus tard et, celui-ci étant domicilié en Meurthe-et-Moselle, le parquet de Nancy a repris l'affaire. Selon nos confrères de BFMTV, il a ouvert une information judiciaire pour "agression sexuelle" mardi 15 mai 2018.

Si la victime présumée ne s'est toujours pas exprimée depuis le début de l'affaire, Eddy Guyot a pris la parole auprès de nos confrères de Télé Star. Il a clamé son innocence et a rappelé que d'autres candidats avaient appuyé sa version des faits auprès de la production et de la police. Sa femme a aussi pris la décision de sortir de son silence. C'est à Closer qu'elle s'est livrée pour la première fois.

Je me suis effondrée

"Je n'ai jamais douté d'Eddy, il est incapable de faire une telle chose", déclare la jeune femme, enceinte de trois mois, dans cet entretien à paraître dans l'hebdomadaire en date du 18 mai. A nos confrères, elle fait le récit des circonstances dans lesquelles elle a pris connaissance de l'incident : "J'ai appris cette affaire sur Internet, comme tout le monde. Ça a eu lieu la nuit et, le matin en me levant, j'avais plein de messages de copines sur Facebook. Au début, on parlait de grosse bagarre et, à la production, on refusait de me dire ce qui s'était passé. J'étais très inquiète. Je me suis effondrée. J'étais choquée. J'étais chez mes parents et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je n'y croyais pas", relate-t-elle.

Dans le même numéro de Closer, Eddy Guyot conteste formellement les allégations de Candide Renard : "Je suis forain et, dans le milieu, les gens me connaissent. Et vous pouvez demander à qui vous voulez, tout le monde vous dira que je suis honnête et que je ne me comporte jamais comme ça (...) Elle m'accuse de l'avoir embrassée. Elle dit qu'elle a senti ma barbe et que j'ai passé ma main sous son pull. Tout ça est faux", déclare-t-il. Auprès de Télé Star, il a également démenti avoir eu l'habitude dans le jeu de dormir entre les filles, a contrario de ce qu'a prétendu son accusatrice dans sa déposition : "Tous les soirs, j'ai dormi entre un homme et la paroi de la cabane. Candide, elle était plus loin. Quand les caméramen sont revenus dans la nuit pour nous filmer, je me suis réveillé et Candide était à moitié sur moi. Ça a été filmé et ça me disculpe complètement", a-t-il assuré.

Pour rappel, le 11 mai dernier, la productrice d'ALP Alexia Laroche-Joubert s'exprimait par voie de communiqué. "Dans la nuit du 4e au 5e jour de tournage, une concurrente a fait état de faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle. Ces faits sont formellement contestés par le concurrent concerné. Nous ne sommes ni juge ni procureur et tenons à respecter la parole de l'une comme la présomption d'innocence de l'autre, raison pour laquelle il a été indiqué hier qu'il ne serait fait aucun autre commentaire. Koh-Lanta est un jeu d'aventure familial. J'ai estimé en concertation avec les équipes sur place que les conditions de réalisation de cette nouvelle édition n'étaient plus suffisamment sereines. C'est un choix qui s'est imposé à nous pour le bien des participants et de nos équipes", écrivait-elle.

Une interview à retrouver en intégralité dans Closer vendredi 18 mai 2018.