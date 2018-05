Koh-Lanta annulé – Eddy Guyot clame son innocence : "Candide était sur moi"

Après les prises de parole de son avocat Jérémie Assous, Eddy Guyot (ex-candidat de la 19e saison de Koh-Lanta annulée après cinq jours de tournage) a décidé de sortir du silence.

On le rappelle, Candide Renard (21 ans, fille du sélectionneur Hervé Renard qui a récemment pris la parole pour la soutenir) a accusé le jeune homme de l'avoir agressée sexuellement durant une nuit sur le camp. Des accusations qu'il a toujours niées fermement. Si les deux protagonistes, candidats de la même équipe, ont été entendus séparément par la police dans les locaux du SDPJ de Seine-Saint-Denis dès leur retour en France (Eddy Guyot a été placé en garde à vue puis relâché, tandis que Candide Renard, entendue, a refusé toute confrontation) ce lundi 14 mai, ce n'est que ce jeudi 17 mai 2018 que le forain de 34 ans, jeune père de famille, est sorti du silence pour la première fois auprès de nos confrères de Télé Star.

Eddy Guyot est directement revenu sur sa descente d'avion ce lundi, quand il a été "accueilli" par la police : "J'ai suivi les policiers et, comme je n'ai rien à cacher et que je suis innocent, je n'ai même pas attendu que mon avocat arrive pour commencer à m'expliquer." Et le jeune homme de livrer sa version des faits sur la fameuse nuit sur le camp : "Tous les soirs, j'ai dormi entre un homme et la paroi de la cabane. Candide, elle était plus loin. Quand les cameramen sont revenus dans la nuit pour nous filmer, je me suis réveillé et Candide était à moitié sur moi. Ça a été filmé et ça me disculpe complètement."

La veille de cette prise de parole, son avocat Jérémie Assous affirmait une nouvelle fois que des participants de Koh-Lanta 19 appuyaient sa version – ce qui a été démenti par Léon Del Forno, avocat de Candide – et n'hésitait pas à accuser la production de "judiciariser" délibérément l'affaire afin de justifier leur décision de stopper le jeu. "Aucun des témoins n'a mis en cause Eddy. Ils sont en train d'être entendus par la police et ont été entendus par la production. (...) La production a accompagné Candide lors du dépôt de sa plainte. Pourquoi la production n'a-t-elle pas précisé qu'il y avait cinq personnes qui mettaient Eddy hors de cause ? Moi j'en veux beaucoup à la production, c'est la production, le principal responsable. (...) La décision d'arrêter le tournage est totalement irresponsable, prise dans la précipitation et infondée. C'est totalement disproportionné, ça donne une puissance, ça confère une véracité extrêmement forte aux accusations. Ils pouvaient parfaitement sortir les deux participants. (...) La production se rend compte qu'ils ont fait une énorme erreur et donc ils judiciarisent au maximum l'affaire."

Pour rappel, selon nos confrères de RMC, Candide Renard aurait établi dans sa déposition qu'Eddy Guyot avait l'habitude de s'allonger entre les filles "pour les réchauffer" – ce qu'Eddy dément formellement –, les candidats dormant tous ensemble à même le sol. L'aventurière de 21 ans aurait enfin été réveillée en pleine nuit alors qu'Eddy Guyot était en train de l'embrasser et de pratiquer des attouchements sous ses vêtements. La jeune femme aurait alors repoussé à plusieurs reprises son agresseur présumé. Perturbée, elle aurait fini par quitter l'abri où dormaient les candidats et se serait confiée à d'autres aventurières ainsi qu'à des membres de l'équipe de tournage.

À ce jour, aucune poursuite n'a été entamée contre Eddy Guyot. Le parquet de Nancy a repris l'affaire, Eddy Guyot étant domicilié en Meurthe-et-Moselle. Et, selon nos confrères de BFMTV, il a ouvert une information judiciaire pour "agression sexuelle" mardi 15 mai 2018.