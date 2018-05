Koh-Lanta : La version donnée par Candide Renard à la police révélée

Au cinquième jour de tournage de la prochaine édition de Koh-Lanta, les fans du programme ont été surpris. Et pour cause, TF1 et ALP, société productrice du programme, ont annoncé l'annulation de cette 19e saison après qu'une candidate, Candide Renard, a accusé un camarade, Eddy Guyot, d'agression sexuelle. Tous les deux ont été entendus par la police et on en sait désormais plus sur la version donnée par la jeune femme, qui n'est autre que la fille du sélectionneur de l'équipe de football du Maroc Hervé Renard.

Comme le rapportent nos confrères de RMC, Candide Renard raconte qu'Eddy Guyot avait l'habitude de s'allonger entre les filles "pour les réchauffer", les candidats dormant tous ensemble à même le sol. L'aventurière de 21 ans aurait été réveillée en pleine nuit alors qu'Eddy Guyot était en train de l'embrasser de pratiquer des attouchements sous ses vêtements. La jeune femme aurait alors repoussé à plusieurs reprises son agresseur présumé. Perturbée, Candide Renard aurait fini par quitter l'abri où dormaient les candidats et se serait confiée à d'autres aventurières ainsi qu'à des membres de l'équipe de tournage.

Rappelons qu'Eddy Guyot a également été entendu par les enquêteurs. Dès son retour en France lundi 14 mai 2018 au matin, le candidat a été placé en garde à vue dans les locaux du SDPJ de Seine-Saint-Denis. Sur place, il n'y a pas eu de confrontation entre la plaignante et l'accusé – Candide Renard a refusé la confrontation tandis qu' Eddy Guyot la demandait –, et aucune poursuite n'a été retenue contre Eddy, qui nie depuis le début les faits qui lui sont reprochés. Deux autres candidats de Koh-Lanta, Aurélie et Fabien J., se sont également exprimés. Comme l'indiquent nos confrères de BFMTV, Fabien contredit la version de Candide Renard. Et, d'après Closer, la production a été appelée car Aurélie avait un coup de "mou" et non pour des faits d'agression sexuelle.

Si pour l'heure Candide Renard reste silencieuse face aux différents témoignages, son père Hervé Renard a tenu à mettre les choses au clair via un communiqué. Le sélectionneur de 49 ans a indiqué que "le plus important" pour lui et sa fille "ne sera pas le show médiatique" mais "une cohérence pour respecter la justice". "Nous attendons le verdict de cette affaire avec patience et calme. Les grandes déclarations ne servent qu'à se rassurer soi-même et à attirer l'attention. Justice sera faite et l'honneur de ma fille sera rétabli face aux calomnies et divers mensonges à son égard, a-t-il lancé. Le match ne fait que commencer."