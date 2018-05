Koh-Lanta annulé : Hervé Renard dénonce "les calomnies" que subit sa fille

Hervé Renard a décidé de prendre la parole pour soutenir sa fille, Candide Renard (21 ans), l'ex-candidate de la 19e saison avortée de Koh-Lanta (TF1) après qu'elle a accusé l'un de ses coéquipiers, Eddy Guyot (34 ans et jeune père de famille), d'agression sexuelle en pleine nuit après quatre jours de tournage.

Alors qu'un premier round judiciaire s'est joué ce 14 mai 2018 entre le jeune Nancéien – qui a été placé en garde à vue dès sa descente d'avion et entendu dans les locaux du SDPJ de Seine-Saint-Denis avant d'être relâché – et la fille du sélectionneur de l'équipe nationale marocaine de football – elle aussi convoquée après sa plainte déposée dimanche dernier, Hervé Renard a décidé de publier un communiqué très combatif sur son compte Instagram ce mardi 15 mai 2018.

"Beaucoup de choses ont été dites, concernant la déposition de ma fille Candide. Nous avons choisi de faire confiance à la justice dans cette affaire. Chaque partie est en droit de choisir sa stratégie. Le plus important pour nous, ne sera pas le show médiatique, dont nous n'avons pas besoin pour nous défendre, mais une cohérence pour respecter la justice. Nous attendrons le verdict de cette affaire avec patience et calme. Les grandes déclarations ne servent qu'à se rassurer soi-même et à attirer l'attention. Justice sera faite et l'honneur de ma fille sera rétabli face aux calomnies et divers mensonges à son égard. Le match ne fait que commencer", a-t-il statué avec force.

Fake News ?

Hervé Renard semble faire référence aux propos de Jérémie Assous, avocat d'Eddy Guyot, qui a annoncé sur BFMTV à l'issue de la garde à vue que la version de son client (qui nie fermement les accusations de la plaignante) était alors confirmée par d'autres candidats du Koh-Lanta annulé, présents au moment des faits. "Aucun motif ne permettait de maintenir mon client en garde à vue. Sa version des faits est parfaitement conforme avec celle des cinq autres personnes qui étaient dans la hutte avec la plaignante. Aucun de ces cinq témoins ne confirme la version de la plaignante", avait-il statué avant que Me Léon del Forno, avocat de Candide Renard, ne déclare à son tour, remonté, à l'AFP : "Qu'il soit fait état de prétendus 'témoins' confirmant ou infirmant sa version des faits relève d'une pure stratégie de 'fake news'. De telles méthodes visant à déstabiliser une plaignante dénonçant des faits aussi graves à un stade aussi préliminaire d'une enquête sont proprement inadmissibles et ne seront pas tolérées."

Notons quand même qu'il n'y a pas eu de confrontation entre Eddy et Candide dans les locaux de la SDPJ de Saine-Saint-Denis, confrontation refusée par Candide Renard, et qu'aucune poursuite n'a été retenue contre l'aventurier à l'issue de sa garde à vue. Le parquet de Nancy reprendra l'affaire prochainement, Eddy Guyot étant domicilié en Meurthe et Moselle.