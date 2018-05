Koh-Lanta : Le candidat accusé d'agression sexuelle en garde à vue

L'affaire fait grand bruit depuis vendredi dernier. Candide Renard, candidate de la nouvelle saison de Koh-Lanta, a accusé Eddy Guyot d'agression sexuelle.

Selon les informations du Parisien, l'aventurier de 34 ans a atterri à Paris ce lundi 14 mai 2018, à Roissy. Et, selon Europe 1, il aurait été accueilli par la police et transféré directement dans les locaux du SDPJ de Seine-Saint-Denis afin de livrer sa version des faits. La fille de l'actuel sélectionneur de l'équipe de football nationale du Maroc Hervé Renard, arrivée hier en en début d'après-midi à Paris, a immédiatement déposé plainte pour "agression sexuelle". Le parquet de Bobigny a saisi la police judiciaire.

Pour rappel, Eddy Guyot, défendu par l'avocat Jérémie Assous, a nié en bloc les accusations de la jeune femme. C'est après la quatrième journée de l'aventure que Candide Renard aurait utilisé le talkie-walkie de secours pour dénoncer à la production une agression sexuelle qui serait survenue quelques instants plus tôt, en pleine nuit, sur le camp. ALP a donc pris la décision de stopper le tournage.

Alexia Laroche-Joubert, à la tête de la société ALP, avait communiqué vendredi 11 mai : "Dans la nuit du 4e au 5e jour de tournage, une concurrente a fait état de faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle. Ces faits sont formellement contestés par le concurrent concerné. Nous ne sommes ni juge ni procureur et tenons à respecter la parole de l'une comme la présomption d'innocence de l'autre, raison pour laquelle il a été indiqué hier qu'il ne serait fait aucun autre commentaire."

Nos confrères de Closer ont quant à eux recueilli une autre version des faits. Selon eux, Candide et Eddy n'étaient pas seuls au moment des faits. Une certaine Aurélie et un certain Fabien J se trouvaient non loin d'eux, dans une hutte. Et, ce n'est pas la victime présumée qui aurait alerté la production, mais ladite Aurélie. Selon BFMTV, Fabien J contredirait la version de Candide Renard.

Pour l'heure, cette dernière ne s'est pas encore exprimée. Son papa, en revanche, avait fait savoir au Parisien qu'une procédure serait lancée.