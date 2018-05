Koh-Lanta – Candide Renard : Retour en France et "grosse colère"

Candide Renard (21 ans) est de retour en France. Comme l'annoncent nos confrères du Parisien, la jeune femme, qui aurait été victime d'une agression sexuelle de la part d'un autre candidat sur le tournage de la nouvelle saison de Koh-Lanta, a atterri dimanche 13 mai 2018, à Paris. Sa maman, venue de Côte d'Ivoire après avoir appris la nouvelle, l'attendait de pied ferme. Les deux femmes se seraient jetées dans les bras l'une de l'autre avant d'être exfiltrées par le service de sécurité.

Tout au long du vol, la fille de l'actuel sélectionneur de l'équipe de football nationale du Maroc Hervé Renard était accompagnée de la psychologue de l'émission de TF1. Si le voyage s'est déroulé sans problème, l'aventurière aurait déchanté en allumant son téléphone portable. "Elle a piqué une grosse colère. Elle éructait contre la presse people", a raconté un passager du vol. La raison ? Les faits racontés ne correspondraient pas à ce qu'il s'est passé aux Fidji. Néanmoins les versions restent contradictoires et les deux protagonistes devraient être confrontés.

Toujours selon Le Parisien, Candice Renard a fait appel "au cabinet d'Hervé Temime, qui défend notamment les intérêts de Laura Smet dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday". Et, comme Purepeople vous le révélait, Eddy Guyot (34 ans), l'accusé présumé, a fait appel à l'avocat Jérémie Assous.

Eddy n'a fait son retour que ce lundi 14 mai, soit dans un vol différent de celui de son ancienne coéquipière de l'équipe des Bleus. Selon les informations d'Europe 1, il a été placé en garde à vue immédiatement après l'atterrissage à Roissy. Il se trouve actuellement dans les locaux du SDPJ de Seine-Saint-Denis, afin de livrer sa version des faits. Car on le rappelle, Candide a déposé plainte pour "agression sexuelle" dès son retour à Paris. Des faits qu'il a déjà fermement niés.

Pour rappel, c'est après la quatrième journée de l'aventure que Candide Renard aurait utilisé le talkie-walkie de secours pour dénoncer à la production une agression sexuelle qui serait survenue quelques instants plus tôt, en pleine nuit, sur le camp. ALP a donc immédiatement pris la décision de stopper le tournage comme l'annonçait Alexia Laroche-Joubert par voie de communiqué, vendredi 11 mai.

Selon nos confrères de Closer, Candide et Eddy n'étaient pas seuls au moment des faits. Une certaine Aurélie et un certain Fabien J se trouvaient dans une hutte, non loin d'eux. Et c''est Aurélie qui aurait alerté la production. Nos confrères de BFMTV ont ajouté que Fabien J contredisait la version de Candide Renard.

Pour l'heure, la principale intéressée ne s'est pas encore exprimée. Son papa, en revanche, avait fait savoir au Parisien qu'une procédure serait lancée.