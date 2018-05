Koh-Lanta : La garde à vue de l'agresseur présumé a été levée, aucune charge !

Le tournage de la 19e saison de Koh-Lanta a été annulé. Comme annoncé via deux communiqués de TF1 et ALP, société productrice, une candidate au casting – qui n'est autre que Candide Renard, la fille de l'entraîneur Hervé Renard – aurait été victime d'une agression sexuelle en pleine nuit sur le camp. Eddy Guyot, l'agresseur présumé, avait ainsi été placé en garde à vue dès son retour en France ce lundi 14 mai 2018 au matin. Après plusieurs heures dans les locaux du SDPJ de Seine-Saint-Denis, cette garde a finalement vue a été levée.

Il n'y a pas eu de confrontation entre Eddy et Candide et aucune poursuite n'a été retenue contre l'aventurier. Le jeune homme avait, dès le départ, fermement nié les faits qui lui sont reprochés. Candice Renard avait été convoquée au SDPJ 93 cet après-midi, où elle était venue réitérer ses accusations. Les policiers n'ont pourtant pas jugé nécessaire de la confronter à Eddy Guyot... C'est donc en homme totalement libre qu'Eddy Guyot est rentré chez lui, sans aucune contrainte, ni convocation ultérieure. Le parquet de Nancy reprendra l'affaire, Eddy Guyot étant domicilié en Meurthe et Moselle.

D'autres candidats, Aurélie et Fabien J., présents au moment de l'agression présumée, se sont également exprimés. D'après les informations de nos confrères de BFMTV, le dénommé Fabien contredit la version de Candide Renard. Et, d'après nos confrères de Closer, c'est Aurélie, et non la victime présumée, qui a fait appel à la production à l'aide du talkie-walkie.

Rappelons que les deux candidats de Koh-Lanta ont chacun fait appel à des avocats habitués des affaires médiatisées. La jeune femme de 21 ans aura ainsi recours aux services du cabinet d'Hervé Temime, qui défend notamment les intérêts de Laura Smet dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. De son côté, Eddy Guyot, 34 ans, est défendu par le redoutable maître Jérémy Assous, très connu, qui ne va sans doute pas en rester là...

Si Candide Renard ne s'est, pour l'heure, pas exprimée publiquement au sujet de l'affaire, son père Hervé Renard, entraîneur de l'équipe nationale du Maroc, avait fait savoir auprès de nos confrères du Parisien qu'il y aurait des poursuites judiciaires.