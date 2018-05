Koh-Lanta annulé : L'avocat d'Eddy Guyot accuse la production du jeu

Jérémie Assous, avocat d'Eddy Guyot, continue de prendre la parole dans les médias pour défendre son client. Ce dernier a été accusé par Candide Renard (21 ans, fille du sélectionneur Hervé Renard) de l'avoir agressée sexuellement sur le tournage de la 19e saison de Koh-Lanta (TF1) alors qu'ils étaient deux candidats de la même équipe. Le tournage avait aussitôt été stoppé au bout du 5e jour puis annulé par décision d'Adventure Line Productions et TF1. Si les deux protagonistes ont été entendus séparément par la police dans les locaux du SDPJ de Seine-Saint-Denis dès leur retour en France (Eddy Guyot a été placé en garde à vue puis relâché tandis que Candide Renard, entendue, a refusé toute confrontation) ce lundi 14 mai, leurs avocats Jérémie Assous et Léon Del Forno continuent de confronter leurs versions par médias interposés.

Mercredi 16 mai, invité sur Europe 1, Jérémy Assous a une nouvelle fois affirmé que d'autres participants à ce Koh-Lanta annulé avaient confirmé la version de son client, à savoir qu'il n'avait jamais tenté d'agresser sexuellement Candide Renard. "Aucun des témoins n'a mis en cause Eddy. Ils sont en train d'être entendus par la police et ont été entendus par la production", a-t-il assuré avec force face à Philippe Vandel. Et l'avocat de s'en prendre directement à la production de Koh-Lanta : "La production a accompagné Candide lors du dépôt de sa plainte. Pourquoi la production n'a-t-elle pas précisé qu'il y avait cinq personnes qui mettaient Eddy hors de cause ? Moi j'en veux beaucoup à la production, c'est la production, le principal responsable. (...) La décision d'arrêter le tournage est totalement irresponsable, prise dans la précipitation et infondée. C'est totalement disproportionné, ça donne une puissance, ça confère une véracité extrêmement forte aux accusations. Ils pouvaient parfaitement sortir les deux participants. (...) Maintenant, à partir du moment où une fille accusera un garçon d'avoir tenté de l'embrasser alors qu'elle n'était pas d'accord, on arrêtera le tournage ? La production se rend compte qu'ils ont fait une énorme erreur et donc ils judiciarisent au maximum l'affaire. C'est eux qui communiquent et qui donnent des informations totalement erronées."

De son côté, selon nos confrères de RMC, Candide Renard aurait établi dans sa déposition qu'Eddy Guyot avait l'habitude de s'allonger entre les filles "pour les réchauffer", les candidats dormant tous ensemble à même le sol. L'aventurière de 21 ans aurait enfin été réveillée en pleine nuit alors qu'Eddy Guyot était en train de l'embrasser de pratiquer des attouchements sous ses vêtements. La jeune femme aurait alors repoussé à plusieurs reprises son agresseur présumé. Perturbée, Candide Renard aurait fini par quitter l'abri où dormaient les candidats et se serait confiée à d'autres aventurières ainsi qu'à des membres de l'équipe de tournage.

À ce jour, aucune poursuite n'a été retenue contre Eddy Guyot, qui nie depuis le début les faits qui lui sont reprochés. Le parquet de Nancy reprendra l'affaire prochainement, Eddy Guyot étant domicilié en Meurthe-et-Moselle.

Enfin, si Candide Renard reste silencieuse, son père Hervé Renard a tenu à mettre les choses au clair via la publication d'un communiqué sur Instagram ce 15 mai 2018. "Nous attendons le verdict de cette affaire avec patience et calme. Les grandes déclarations ne servent qu'à se rassurer soi-même et à attirer l'attention. Justice sera faite et l'honneur de ma fille sera rétabli face aux calomnies et divers mensonges à son égard, a-t-il notamment écrit. Le match ne fait que commencer."