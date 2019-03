Koh-Lanta : Les couples nés grâce à l'émission

Ce n'est pas un secret, les candidats de Koh-Lanta ne sont pas sous leur meilleur jour lors du tournage de l'émission de TF1. Tous sont fatigués, ont une hygiène corporelle douteuse ainsi qu'une haleine pas très fraîche. Pourtant, certains aventuriers ont réussi à trouver l'amour grâce au programme.

Lors de la saison 6 (2006), au Vanuatu, François-David et Émilie ont eu un coup de coeur. Mais ce n'est qu'une fois leur saison terminée qu'ils ont officialisé leur couple. Leur histoire est malheureusement terminée aujourd'hui. Tout comme celle de Mathilde et Bastien, qui se sont connus dans Koh-Lanta Cambodge (2017). Romain et Laureen se sont quant à eux rencontrés dans Koh-Lanta Thaïlande (2016).

En revanche, tout est toujours beau et rose entre Jesta et Benoît, finaliste et gagnant de Koh-Lanta, l'île au trésor (2016). Le couple, qui va se marier prochainement, attend son premier enfant. Candice et Jérémy de la même édition filent aussi toujours le parfait amour. Ce n'est que début décembre 2018 que les amoureux ont officialisé leur relation.

Invité dans Quotidien mercredi 20 mars 2019, Denis Brogniart, qui a aussi rencontré sa femme Hortense grâce à Koh-Lanta, car elle était journaliste, a évoqué ces histoires d'amour. "Il y a des couples, mais ils se forment souvent après parce que dans Koh Lanta, quand tu ne manges pas, que tu ne te laves pas, ni le corps ni les dents...", a-t-il confié à Yann Barthès. Il a ensuite précisé qu'il allait y avoir un "premier bébé Koh-Lanta", faisant référence à Jesta et Benoît.

Mais Yann Barthès a voulu savoir s'il se passait des choses sur le camp. Denis Brogniart a admis qu'il ne savait pas s'il y avait déjà eu des rapprochement sur l'île car il ne dormait pas sur place. "Il y a des préservatifs au cas où. Mais la boîte ne sert jamais. On regarde la date de péremption et on les remet d'une année sur l'autre !"